Débat : vivons-nous le moment le plus sombre depuis la seconde guerre mondiale ?

Ce sont les mots d’Alexander De Croo, une guerre sur le continent européen… Voilà des mots que l’on aurait aimé de plus jamais prononcer. Une invasion d’un pays aux portes de l’Union Européenne. Cela rappelle les invasions à Prague et à Budapest. Nous allons tenter de comprendre et partager ces heures historiques avec vous.

Un homme est à la manœuvre, le maître de la Russie. Certains affirment qu’il a perdu la raison. Quelles sont ses ambitions réelles ? Poutine est-il rationnel ou irrationnel ?

Dans quel monde on vit ? L’offensive russe montre à quel point le monde a perdu ses repères. Les ambitions russes, la puissance chinoise, les incertitudes américaines, la faiblesse européenne. On essaie de comprendre mieux cette planète compliquée. Qui est allié avec qui ? Qui risque d’affronter qui ?

L’homme du jour est Churchill. A une époque où certains refusaient de voir le danger, certains hommes ont refusé la défaite. Churchill s’est dressé contre la dictature. Il a aussi démontré que les démocraties peuvent résister à la force brutale. L’époque a-t-elle besoin d’hommes comme lui ?

