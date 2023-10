Débat : violences aux restos du cœur de Namur, la fin du silence ?

Les petits-déjeuners aux Restos du Cœur de Namur sont suspendus. Il s’agit d’une mesure temporaire suite aux violences et aux agressions verbales. Il faut protéger le personnel… et aussi les autres visiteurs des Restos. Sans oublier des problèmes d’addiction et de deal de drogue. Peut-on comprendre l’exaspération de ces gens qui se dévouent pour aider les autres ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17h à 19h sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).

Les débatteurs de ce mardi 10 octobre sont :