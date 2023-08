Un auditeur voulant rester anonyme, a accepté de nous faire part de son témoignage. Ancien détenu, ayant écopé d’une longue peine, il nous partage son regard sur le sujet. "Moi qui ai fait une peine assez conséquente, j’ai vu des jeunes qui rentraient en prison pour des petits délits ou même pour des excès de vitesse, revenir ensuite pour des faits beaucoup plus graves. Ces jeunes-là, durant leurs peines, côtoient des criminels. Ils tournent mal dès la sortie de prison" explique-t-il.

On peut donc se demander ce qu’il se passe dans les couloirs d’une prison. Notre auditeur explique que dès le moment où un prisonnier sort de sa cellule, il peut croiser n’importe quel prisonnier. Que ce soit un criminel ou encore un vendeur de stupéfiant, il peut parler avec tout le monde. "Dans ma section, j’ai quand même côtoyé des personnes qui étaient là pour meurtre et condamnés à perpétuité. La prison m’a rendu plus agressif, les gens autour de moi l’étaient tous. J’ai même vu des personnes se suicider car ils n’en pouvaient plus." ajoute-t-il.

Il conclut le débat en affirmant que les milieux semi-ouverts ou les maisons de détention pourraient être une bonne piste.