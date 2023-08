Débat : une oie décapitée en pleine rue, c’est le folklore polémique en Basse-Meuse, le folklore justifie tout ?

Anthony, un auditeur d’Hannut a réagi ce matin. "Le folklore ne justifie pas tout mais pour moi on est en train de tuer toutes nos traditions et ça me dérange."

Il s’agit donc d’une oie qui se fait décapiter par des villageois avec les yeux bandés, ça peut choquer beaucoup de monde. "Ça ne me choque absolument pas" dit Anthony. "Il faut aller un peu plus loin et comprendre d’où vient ce folklore. Ça peut être barbare pour certain mais d’autres savent apprécier".

Anthony continue et nous dit que ça n’a pas besoin d’évoluer, que si les gens ne sont pas contents, ils peuvent aller voir ailleurs. Pour lui, rien ne doit changer, ça doit rester comme ça. "Notre pays a des traditions et il faut les respecter. J’ai déjà participé à cet événement et je n’ai pas été traumatisé, loin de là".