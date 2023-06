Débat : une députée MR veut pouvoir dénoncer anonymement la maltraitance animale, n’êtes-vous pas prêts à dénoncer si l’on sait que c’est vous ?

Marie-Christine, une auditrice de Soumagne, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je me suis mise en danger car j’ai libéré un chien dans un taudis chez un voisin. J’ai fait une pétition dans le quartier et j’ai eu un seul refus d’une dame, me disant que c’était le chien des enfants. Ce chien était dans un état épouvantable. J’ai consulté la SPA, une inspectrice s’est rendue avec moi au domicile du voisin. La Spa est ensuite revenue chercher l’animal avec un mandat du procureur du Roi. Je n’ai pas vu le résident. Si on dénonce, il faut assumer. Certaines situations sont intolérables."