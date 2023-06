Débat : une baisse des prix est-elle nécessaire pour vous nourrir aujourd’hui ?

À Middelkerke, Fabrice nous partage son témoignage : "Les courses me font peur. C’est compliqué de se nourrir sainement. Les gens ont tendance à se diriger vers des produits alimentaires de moindre qualité parce qu’ils sont moins chers. Il faut faire quelque chose, mais il faudra peut-être un an pour que ça se mette en place. À la maison, on fait attention, on va une fois par mois en France pour faire les courses. Je suis obligé de faire des choix, pour les sodas par exemple, on prend d’autres marques."