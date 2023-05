Débat : un tatouage au boulot peut-il déranger ?

Du côté de Watermael-Boitsfort, Michael nous partage son commentaire : "Les tatouages ne sont pas dérangeants. Je travaille dans une bibliothèque et je suis tatoué. On doit faire attention au type de tatouage et éviter les symboles religieux, par exemple. En dehors de cela, on peut faire ce qu’on veut. Je n’ai jamais reçu de remarque et pourtant, ils sont visibles car mes bras sont entièrement tatoués. Je ne crois pas qu’il faille les cacher à certains endroits. Le tatouage est culturel."