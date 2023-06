Débat : un message sur chaque cigarette va-t-il dissuader les fumeurs ?

Du côté de Lessines, Sergio nous partage son avis : "Ça ne servira à rien. Les images sont un peu dissuasives, mais pas pour grand monde. Maintenant, plus personne n’y fait attention. Je fume par effet de groupe. Quand on me propose une cigarette, je la prends, mais je ne regarde pas l’emballage et je ne regarderai pas ce qu’il est écrit dessus. On va bientôt revenir à la Prohibition. C’est à chacun de prendre ses responsabilités."