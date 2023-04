Débat : un job de force ou plus de chômage, est-ce un bon deal ?

Hafid, une auditrice d’Auderghem, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis complètement d’accord avec lui. Je suis au chômage depuis 2 ans et demi et je sais que je peux y rester autant de temps que je veux. Je ne toucherais même pas autant d’argent qu’au chômage si je travaillais."

Quand je vais chez Actiris, je fais bonne figure, mais je fais en sorte de rater les entretiens d’embauche

"Je fais exprès de ne pas me faire engager, car, grâce au chômage, je touche de l’argent sans rien faire. J’attends qu’on me coupe mon allocation de chômage pour chercher du travail. Si on me force à aller travailler et qu’on me coupe les allocations, je travaillerais."