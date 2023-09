Débat : un centre Fedasil près de chez vous, c’est un problème ?

En région bruxelloise, à Schaerbeek, un nouveau centre Fedasil est en cours d’installation. Des conteneurs sont empilés et aménagés pour accueillir prochainement des demandeurs d’Asile ce qui ne plaît pas à certains. Une pétition circule, dans le texte il est indiqué que " 180 hommes seuls, venus du monde entier, mais plus probablement d’Afrique vont être hébergés dans le quartier " et que " pour le bien-être et la sécurité des riverains " il faut renoncer au projet.

Un centre Fedasil près de chez vous, c’est un problème ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici certains moments forts de l’émission…