Débat : un acteur porno est à l’affiche du film La Petite Sirène, ça vous dérange ?

Sylvain, un auditeur de Mons, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On détruit cet acteur sans aucune raison. Personne ne le connaît. C’est un acteur, il sait s’adapter. Il y a beaucoup de gens prudes et c’est à cause d’eux que la terre tourne mal. Les gens se plaignent d’un rien. On aurait autant pu lui demander de jouer dans un film d’action que dans un dessin animé. Il fait juste ce que le scénario dit. Même s’il avait eu le rôle principal, ce n’est pas dérangeant."