Débat : tu insultes, tu paies !

L’homme du jour est Guillaume Canet, réalisateur et acteur dans le nouveau film " Astérix, l’Empire du Milieu ". C’est une sortie dont tout le monde parle… les critiques sont mitigées. Ce n’est peut-être pas le meilleur, mais pas le pire non plus. Avec un budget de 65 millions pour un Astérix, est-ce mérité ? Ou hors de prix ?