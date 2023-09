Débat : trouver un job après les études, c’est vraiment compliqué ?

Sandro de Jumet a voulu intervenir sur notre antenne ce matin : "Bientôt on devra les prendre par la main pour aller au travail avec eux et même passer des entretiens à leur place. Cette génération m’insupporte, c’est inadmissible. L’école pourrait les aider à écrire des CV et des lettres de motivation mais le Forem le fait déjà donc qu’ils ne viennent pas dire qu’on ne les aide pas. Il faut les aider pour tout mais pour se prendre en photo sur Tik Tok, Instagram, Facebook, etc., ça, il n’y a pas de problème ! Les jeunes sont fainéants, ils doivent se bouger et vivre de leurs erreurs".