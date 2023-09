Débat : travailler moins, c’est la solution ?

Notre invité, Marco Imprugas, a ouvert un magasin de cookies à Tamines. Après avoir travaillé pour les plus grands, il a choisi de se lancer. Lancer sa boîte, est-ce la recette du bonheur professionnel ?

Connaissez-vous la Shrinkflation ? En clair, cela consiste à masquer la hausse des prix en mettant moins de quantité. Soit un même paquet avec moins dedans ! La chaîne Carrefour a décidé d’informer ses clients à ce propos. Les grandes surfaces défendent-elles assez les consommateurs ?

L’homme du jour est Sammy Mahdi : un ex-ministre en drag-queen ! Le patron du CD&V a remporté l’émission de VTM ‘Make up your mind’en se déguisant en drag-queen. Pour rappel… le CD&V est l’héritier de l’ancien CVP… on est loin de Wilfried Maertens ou de Jean-Luc Dehaene. Sammy Mahdi a mis en avant le message sociétal… Est-ce une bonne manière de communiquer ?