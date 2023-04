Débat : tous les détenus devraient-ils avoir quelques chaînes de TV ?

Un tueur en série veut pouvoir regarder gratuitement les chaînes de la RTBF dans sa cellule. Steven Daubioul a été condamné à perpétuité pour avoir tué 3 femmes à Lodelinsart entre 2005 et 2013. La Dh s’est procuré une lettre que le détenu a envoyé à la directrice de la prison où il est incarcéré pour se plaindre du fait qu’il n’a plus la télé à cause du prix qui est réclamé, il évoque la crise financière qui touche aussi les prisonniers. Dans son courrier, il réclame, au nom du droit à l’information, de recevoir gratuitement les chaînes TV de la RTBF, Euronews ainsi que les radios de la RTBF. Il ajoute que sans ça, lui et ses codétenus deviennent fous en cellule. La direction lui a répondu que c’était techniquement impossible.

Tous les détenus devraient avoir quelques chaînes de TV ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…