Une histoire de carte de stationnement pour personne handicapée qui tourne mal.

En juin, Vinciane fait une demande pour obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Vinciane est une personne de petite taille. Elle ne sait pas utiliser de caddie, si elle pouvait se garer au plus près de l’entrée du magasin, ça faciliterait les choses. Mais voilà, sa demande a été refusée, elle ne rentre pas dans les conditions d’obtention. Et de plus, ils ont revu la reconnaissance de son handicap suite à sa demande de carte et son handicap n’est plus reconnu. Aurait-elle grandi de 50 cm par miracle ? Une carte pour personnes handicapées refusée. Mais pourquoi ?