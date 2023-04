Débat : ​​​​​​​Stromae a-t-il trouvé les mots justes ?

Le match de boxe police / Quartier annulé :

Le musée MIMA de Bruxelles voulait organiser un match de boxe entre jeunes du quartier et policiers à Bruxelles. Le musée a renoncé suite à des tensions sur les réseaux sociaux et à des menaces. Le musée s’explique : “De nombreux commentaires regrettaient de ne pas profiter de l’occasion pour débattre des violences policières, d’autres prétendaient que le but était d’offrir une vitrine complaisante à la police”. Ils ont eu raison de refuser à cause de ces commentaires ? Qu’en pensez-vous ?