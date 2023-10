La guerre de Poutine risque-t-elle de s’étendre ? Dmitri Medvedev a juré samedi que la Russie capturera plus de territoires en Ukraine, un an après l’annexion revendiquée de quatre régions ukrainiennes. La Slovaquie a porté en tête un parti pro-russe opposé à la livraison d’armes à l’Ukraine. Le Royaume-Uni veut envoyer des hommes en Ukraine. Où en sont les sentiments pro et anti russes dans les opinions ?

La femme du jour est Christina Cordula. L’ancien mannequin et conseillère en image a le seum ! Direction la Fashion Week à Paris. La célèbre Cristina Cordula s’est fait piquer la vedette, presque éjecter du tapis rouge par les influenceuses Nabilla et Léna Situations. Les vraies vedettes d’aujourd’hui sont-elles les stars des réseaux… et plus les stars de la télé ?