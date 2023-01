Débat : rêvez-vous de devenir un homme ou une femme politique ?

On ne se rend pas compte du nombre de politique qui ne vont plus se présenter sur les listes en 2024 déclare Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. Les comportements en tous genres sur les réseaux sociaux en sont une des causes principales, ils sont la cible d’attaques personnelles, de calomnies, de diffamations… et vous, aimeriez-vous devenir un homme ou une femme politique ?

