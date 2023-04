Débat : restons-nous trop assis dans notre vie ?

C’est le printemps… mais qui le regarde ? Qui s’en soucie vraiment, entre le boulot et les obligations du quotidien…

La chaîne de magasins AS Adventure a lancé une opération intéressante, a Daily Dose of Nature. L’idée est d’informer les Belges d’injecter une dose quotidienne de nature pour la santé, avec par exemple, plus de promenades….

