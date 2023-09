Débat : Quelle attitude adopter face aux gens qui fuient leur pays ?

Abdoulaye de Vilvorde est intervenu dans notre émission ce matin pour nous raconter son histoire : “Je suis migrant. Je suis arrivé en Belgique en 2005 parce que j’avais un risque très élevé de mort dans mon pays. Quand je suis arrivé à Zaventem, on m’a conduit au bureau de l’immigration pour que je fasse ma demande d’asile puis on m’a emmené dans un centre pour migrants. Aujourd’hui, je suis belge, je travaille, j’ai fondé ma famille : tout ça, c’est grâce à la Belgique qui m’a donné une chance de m’en sortir et je la remercie.”

Abdoulaye est triste d’entendre certaines réactions sur le plateau. Ce n’est pas la Belgique qu’il a connue quand il est arrivé. Il ajoute : ” Je comprends, l’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, certes. Mais nous avons notre part de responsabilité. Pourquoi sont-ils en train de fuir ? C’est ça qu’on doit se demander. “.