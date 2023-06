Débat : quel est votre avis sur le vol d’animaux, un phénomène préoccupant ?

L’administration de la ville portuaire croate de Dubrovnik a adopté une mesure pour lutter contre les nuisances sonores causées par le tourisme. Désormais, dans les rues de la vieille ville, il faudra porter les valises à roulettes et ne plus les tirer… Car les roues font trop de bruit. Cela se passe à Dubrovnik, mais on pourrait être à Bruges, à Bruxelles ou encore à Durbuy… Qu’en pensez-vous ?