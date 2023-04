Débat : quel est le meilleur mot pour décrire " Le Jardin Extraordinaire " ?

Depuis 57 ans, l’émission " Le Jardin Extraordinaire " émerveille toutes les générations. Après Arlette Vincent et Claudine Brasseur, Tanguy Dumortier présente des documentaires nature et animaliers pour le plus grand plaisir de tous. L’équipe de l’émission propose un livre " Notre Jardin Extraordinaire " qui est un voyage au cœur de la faune belge.

Et vous, comment décrirez-vous l’émission ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 18 heures 30 sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).