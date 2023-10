Débat : que faire des nids de frelons asiatiques et des frelons ?

Bouli Lanners a débarqué chez Intradel avec un nid de frelons asiatiques pour pousser un gros coup de gueule. Il n’y a pas de filière pour éliminer les nids traités. Un de ses voisins ne voulait pas qu’on utilise de l’insecticide pour venir à bout de ces bestioles. Bouli et d’autres voisins l’ont convaincu en promettant que le nid soit enlevé et détruit convenablement. Ce n’est pas si simple… On rêve tous d’un monde propre et sans insecticide mais tout est-il fait pour nous aider ?

