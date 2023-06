Débat : proposition de 3 jours d’absence sans certificat, 3 fois par an, serez-vous réglo ?

Frank Vandenbroucke ne veut plus de certificats pour une absence de moins de 4 jours. Le ministre de la Santé veut alléger encore plus les médecins généralistes en permettant de s’absenter pour maladie maximum trois fois par an, pendant trois jours. Deux jours de plus que ce que permet la loi depuis un peu plus d’un an. Dans La Libre Belgique, il est expliqué que depuis la mise en place de cette règle, il y a plus d’absences d’un jour dans les entreprises, selon une enquête réalisée par Acerta.

3 jours d’absence sans certificat, 3 fois par an, vous serez réglo ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…