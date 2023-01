Débat : préférez-vous vivre à la ville ou à la campagne ?

Selon un article paru dans La Libre, il serait grand temps de quitter les villes pour aller vivre à la campagne si on veut sauver la planète. Occupant seulement 2% de la surface de la Terre, le fait urbain produit 70% des déchets, émet 75% des émissions de gaz à effet de serre, consomme 78% de l’énergie et émet plus de 90 % de l’ensemble des polluants émis dans l’air pour 58% de la population mondiale. Alors, êtes-vous ville ou campagne ?

