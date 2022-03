Débat : Poutine est-il un homme en danger ?

Il est l’homme le plus protégé du monde. Certains affirment qu’il ne pourra pas survivre à une défaite militaire. Mais il ne laisse rien au hasard. Il possède ses bunkers nucléaires, des mousquetaires veillent sur sa sécurité, un groupe d’élite secret au sein des services de sécurité russes qui compterait 5000 membres. Pour assurer la défense du chef, il faut être polyglotte, mesurer entre 1,75 et 1,90 mètre et peser maximum 90 kilos. Et surtout, il est interdit de transpirer. Il se fie aussi à ses goûteurs pour ne pas être empoisonné. Il possèderait même un sosie... Qu’en pensez-vous ?

