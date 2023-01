Débat : pourriez-vous renoncer à votre voiture ?

En rue, les militaires sont-ils des pots de fleurs ? Le MR a réclamé l’envoi de l’armée pour venir en aide à la police sous pression à Anvers, dans sa guerre contre les narcotrafiquants. Au fédéral, on est loin d’être enthousiaste, on parle d’une idée inefficace. Pour Wally Struys, professeur émérite à l’école royale militaire et économiste spécialisé dans la Défense, les militaires jouent un rôle de pot de fleurs dans les rues. Êtes-vous d’accord avec lui ? Ou pas ?