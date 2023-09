Débat : pourquoi c’est si compliqué d’imposer l’EVRAS à l’école ?

Eric d’Anderlecht est venu nous donner son avis sur la question : "Si on parle de sexualité à l’école, ça va faciliter la tâche aux pédophiles. Les futurs pédophiles auront plus facile à aborder les jeunes enfants. Ma fille a 11 ans et je ne me vois absolument pas parler de sexe avec elle. Si on n’en parle pas, les enfants se disent que c’est tabou et que c’est quelque chose de mauvais. Alors que si on en parle, c’est une porte ouverte à la pédophilie".

Eric continue le débat et nous explique qu’il se base sur sa culture. "Moi je suis congolais, mon père m’a fait grandir avec le "sexe tabou" donc je n’arrive pas à comprendre comment on peut en parler pendant 2 heures à l’école. Moi si je paye les études de ma fille c’est pour qu’elle apprenne de bonnes choses là-bas. Il est hors de question qu’une personne extérieure vienne lui expliquer comment marche la sexualité".

Eric tend à nous expliquer que la sexualité n’est pas un sujet qu’il veut aborder avec sa fille et qu’elle devra l’apprendre en temps voulu. "Ma fille n’aura pas de copain avant ses 18 ans et elle ne parlera pas de sexe non plus avant ça. Elle doit se consacrer à ses études et son avenir".