Débat : pour ou contre se faire vacciner chez votre pharmacien ?

Aidants proches : aide-t-on suffisamment les aidants ? C’est le témoignage d’Elisabeth et de son mari. Ils sont aidants proches pour la maman de 96 ans. Le mari commence un traitement de rayons contre un cancer de la prostate. Aider devient de plus en plus difficile… jamais de vacances, problèmes d’argent… C’est la semaine des aidants proches : comment faire quand on consacre sa vie à ses proches ?