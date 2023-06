Dans la série "on fait quoi cet été ?" : la saison des barbecues est ouverte et ce n’est pas qu’une histoire d’hommes ! Notre invité est une chef médiatique, Sofie Dumont. Elle revient avec la saison des BBQ, et ses meilleures recettes sur le gril. Certains ont vu dans cette pratique culinaire une affirmation de masculinité, qu’en pensez-vous ?