Débat : pour les vacances, vous préférez l’hôtel ou un AirBnB ?

Faut-il étendre le cordon sanitaire à l’extrême gauche ? Le MR souhaite étendre le principe du cordon sanitaire au PTB. Les autres partis ne sont pas de cet avis. Alors quel cordon et pour qui ? A votre avis ?

Faut-il bétonner les sentiers pour les cyclistes ? La question s’est posée à Chastre et à Walhain. Tout le monde n’est pas de cet avis. Favoriser la mobilité ? Penser à la biodiversité ? Cohabiter avec les agriculteurs ? Bétonner les sentiers, est-ce une bonne idée ?

Les hérissons sont en danger. Chaque année, le centre de revalidation des espèces animales (CREAVES) recueille des centaines de hérissons fragilisés et trop maigres et les aide à passer l’hiver avant de les relâcher dans la nature. L’appel est donc lancé pour trouver des jardins qui pourraient accueillir ces hérissons. Cela vous intéresse ? Si vous avez un jardin ouvert avec des parterres de fleurs, pas de chien et éloigné d’une grande route, ce sont les conditions idéales pour recevoir ce petit mammifère.