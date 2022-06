D’après l’institut Vias ( pour la sécurité routière), six belges sur dix préfèrent prendre la route la nuit pour partir en vacances. Mais attention à la fatigue… l’institut recommande la sieste et des pauses toutes les deux heures. Et vous ?

