Débat : pour le climat et votre portefeuille, êtes-vous prêt à renoncer à prendre l’avion ?

La région bruxelloise veut interdire la vente de bocaux pour les poissons. Selon le ministre du bien-être animal Bernard Clerfays, "on pourrait l’interdire, mais on ne va pas contrôler la taille de l’aquarium dans chaque ménage. Interdire la vente de bocaux serait plus efficace." Interdire la vente de bocaux pour poissons, est-ce une bonne idée ? Ou pas ? Est-ce une décision possible ou compliquée à appliquer ?

Volodymyr Zelensky s’est adressé aux députés belges aujourd’hui. Le président ukrainien est passé maître dans l’art de la communication… il sait appuyer là où ça fait mal. A tel point que certains commencent à dire qu’il culpabilise trop l’occident et qu’il risque de provoquer une extension du conflit. Qu’en pensez-vous, Zelensky est-il le roi de la communication ? Son métier de comédien est-il devenu un atout dans son rôle de président ?

Des contrôles à la frontière belgo-française en énervent plus d’un, certains s’interrogent sur la pertinence de ces contrôles. Des travaux et des déviations amènent une augmentation du trafic sur les routes secondaires. Les habitants n’en peuvent plus, certains maires et bourgmestres ferment les itinéraires "bis" car ils n’en peuvent plus de voir les automobilistes et camions circuler dans leur commune : ça abime les routes, ça salit les maisons… L’avez-vous constaté ?