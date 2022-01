Débat : Pour le bien-être de nos ainés, vous préférez... la maison de retraite ou le domicile ?

Depuis la sortie du livre de Victor Castanet Les Fossoyeurs consacré aux maisons de retraite, il y a eu beaucoup de réactions à cette question sensible. Ne vaut-il pas mieux tout faire pour garantir aux personnes âgées de rester à domicile quand c’est possible ? Quelles sont les solutions alternatives ? Peut-on aussi pointer du doigt un choix "trop simple" pour certaines familles qui ne savent plus quoi faire de leurs ainés ? Qu’en pensez-vous ?