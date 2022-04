Débat : porter une montre de 350.000 euros en rue, est-ce une provocation ?

Un promoteur immobilier a été dépouillé de sa montre à 350.000 euros à Ostende. L’agression a été filmée. Le phénomène de vol de montres se répand. On appelle de plus en plus à ne pas porter d’objets de valeur en rue. Faut-il garder ses bijoux dans son coffre ?

