Débat : peut-on punir des élèves qui parlent une autre langue à l’école ?

Propreté publique, ici aussi, il faut punir ? Direction le Conseil Communal de Charleroi. On y fait le bilan de la propreté publique. Parmi les trois piliers, deux fonctionnent : la prévention et le nettoiement. En revanche, c’est plus compliqué pour la répression. Ici aussi, punir, ce sera la seule solution ?

Vaincre le chômage, c’est possible ? On sent bien que la période électorale se profile… Georges-Louis Bouchez a déclaré à nos confrères de LN24 que "Le chômage à vie est tellement une bonne idée qu’aucun pays dans le monde ne nous a copiés". Des propos qui choquent côté syndical où l’on rappelle que le chômage n’est pas la belle vie. Mais le chômage à vie est-il vraiment une réalité ?