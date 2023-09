Débat : peut-on interdire la mendicité ?

Le label "Made in Belgium", c’est un vrai plus ? Notre invitée a lancé une ligne de cosmétique 100% belge de la Maison Éole. Des produits élaborés à partir des vignes, 100% naturels et 100% belges. A propos, le label belge, c’est un vrai argument pour vous ?

Rattacher la Wallonie à la France, c’est la bonne solution ? Les élections pointent le bout du nez et chacun y va de son interprétation, de son scénario plus ou moins catastrophe. Comme chaque fois, Jules Gheude vante les mérites du rattachisme. Dans une tribune publiée sur le site du magazine Marianne, il estime qu’il est temps de rattacher la Wallonie à la France. À ses yeux, ce sera la seule issue à une possible impasse fatale en 2024. Alors, les Wallons veulent-ils devenir français ?