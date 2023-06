Débat : où sont partis nos oiseaux ?

A Rixensart, il n’y a plus de distributeur d’argent, alors qu’avant, il y avait 7 distributeurs de cash sur le territoire de la commune. Pour le moment, le distributeur le plus proche est à 2,5 km du centre ! Après plus de 4000 signatures réclamant son retour, un distributeur revient dans le centre-ville. Rixensart s’est associée à Loomis, une société suédoise spécialisée dans le transport d’argent. Des communes qui prennent en charge les distributeurs, c’est une bonne chose ? Et c’est aux communes de prendre l’initiative ?

Dès demain, c’est le retour de notre grande opération Allo Impôts sur Vivacité, en collaboration avec le SPF Finances. Les vendredis 2 et samedi 3 juin, un call-center sera ouvert de 9 heures à 17 heures pour répondre aux questions des auditeurs de Vivacité et de la Première concernant la déclaration fiscale. L’occasion de poser les bonnes questions et de donner les bonnes réponses. Selon vous, est-il simple de remplir votre déclaration d’impôts ?