Débat : Mathis, 9 ans, a été plaqué au sol par la police dans son école, ça vous choque ?

Caroline, une auditrice de Pont-à-Celles, est intervenue sur notre antenne ce matin : "La méthode utilisée par la police ne me choque pas mais c’est surtout la réaction de la maman qui me choque. Si ça avait été mon enfant, la première chose que je fais c’est que je cours vers lui et j’essaye de le calmer".

Caroline est éducatrice spécialisée et travaille avec des enfants présentant un handicap. "Ça nous est déjà arrivé de plaquer au sol des enfants même si c’est très rare. Le terme me dérange un petit peu, c’est surtout de la contention. C’est le dernier recours pour le mettre en sécurité mais aussi pour nous mettre en sécurité" explique-t-elle.

Caroline rajoute qu’en premier lieu elle essaye toujours de communiquer mais si ça ne marche pas, dans ce cas-là elle utilise des couvertures lestées. "Il nous reste une dernière solution c’est de mettre l’enfant dans une pièce isolée pour qu’il se calme. Si cette solution ne fonctionne toujours pas, alors oui le mettre au sol peut l’aider à se calmer. Evidemment pas d’une manière violente" conclut-elle.