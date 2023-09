Débat : Luis Rubiales : vous aussi vous embrassez tout le monde sur la bouche quand vous êtes heureux ?

Harmony de Thuin est intervenue sur notre antenne : "Les traditions elles ont bon dos. J’ai vraiment été choquée de son geste. On est en 2023, les traditions doivent évoluer. Il y a eu je ne sais combien d’avertissements sur ce genre de chose. La joueuse n’a pas eu le choix, elle n’a même pas eu le temps de dire non. Des gens disent qu’elle avait le sourire mais c’est normal, elle venait de gagner la coupe du monde féminine !".

Harmony continue sa réflexion en affirmant que malgré la tradition, à l’heure actuelle, il est hors de question de nous embrasser sans consentement. "Luis aurait dû admettre qu’il avait fait une erreur et tout se serait bien passé. Lui non, il préfère continuer en disant que c’est une tradition et que ce n’était pas méchant. Je ne suis pas d’accord, on ne fait pas ça".