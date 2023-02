Débat : les œufs de Pâques sont déjà en vente dans les supermarchés, ça vous choque ?

Faut-il interdire la pub des jeux de hasard ? Le président du MR est loin d’être enthousiaste sur le projet de loi concernant l’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard. Il estime que cela pourrait mettre en péril plusieurs secteurs dont ceux des sports et des médias. Du côté des partisans de la loi, on pointe l’importance de protéger les accros aux jeux…. Et les plus jeunes. Alors, selon vous, on interdit ? Ou pas ?