Débat : les supporters de foot sont-ils trop agressifs envers les arbitres ?

C’est l’histoire d’Alessandro Forte. Un arbitre de foot soumagnard de 68 ans qui n’en peut plus. Insultes, menaces, crachats, voiture saccagée…les supporters se montrent de plus en plus agressifs. Est-il temps de changer les comportements ? Comprenez-vous les arbitres qui rangent leurs crampons ?

