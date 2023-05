Débat : les sportifs sont-ils plus touchés par la haine ?

Un jeune de 22 ans est décédé après avoir été percuté par un train à la gare de Zaventem après une bagarre, impliquant une trentaine de personnes. Celles-ci arrivent sur le quai et 3 jeunes se retrouvent sur les rails alors qu’un train à grande vitesse est en approche, seul l’un deux parvient à s’extraire. Un jeune décède, un mineur de 16 ans est gravement touché. Cette bagarre était-elle évitable ?

Depuis 2006,l’adoption est légale pour les couples homosexuels en Belgique, ainsi que la procréation médicalement assistée (PMA). Les familles homoparentales sont de plus en plus nombreuses, mais ce sujet suscite toujours de nombreuses questions. Est-ce difficile d’être parent quand on est homosexuel ? Un papa gay, ça vous choque ?