Débat : les seniors sont-ils en danger avec leurs proches ?

Germaine, une auditrice d’Ath, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je connais la maltraitance psychologique. J’ai eu un accident et je suis devenue dépendante de ma fille. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que le ton montait. Chaque fois que je ne savais pas faire quelque chose, elle criait et me le reprochait. Je commence à savoir me débrouiller seule, mais j’ai encore besoin d’elle. J’ai déjà discuté avec elle, et pour le moment, ça va mieux. Elle m’a menacé de me placer en maison de repos. Si on m’annonce que je meurs demain, je serais contente. Je ne me suiciderai pas."