Débat : les mineurs sont interdits aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve, nos libertés sont-elles en danger ?

Vous arrive-t-il d’utiliser votre GSM au volant ? Une simple équation tragique pourrait vous faire réfléchir : utiliser son GSM au volant correspond à 50 tués par an sur nos routes. Les conducteurs sont de plus en plus distraits au volant. Un conducteur qui fixe l’écran de son GSM pendant cinq petites secondes en roulant à 120 km/h parcourt 160 mètres. Selon l’Institut de Sécurité routière, sur 19.169 chauffeurs observés en deux mois, un conducteur sur 50 était occupé sur son GSM ou sur une tablette alors qu’il roulait… Si téléphoner au volant en ayant son GSM en main double les risques d’accident, lire et rédiger un texte multiplient ce risque par 12. Et vous ? Quel est votre comportement ? Ces chiffres vous font réfléchir ?