Débat : les Français prennent les jobs dont les Belges ne veulent pas, le Belge est-il fainéant ?

Dans l’Horeca, les Français viennent prendre les jobs dont les Belges ne veulent pas. La DH revient ce matin sur un reportage de TF1 qui est allé filmer dans des établissements du nord de la France qui ont du mal à recruter. La raison, c’est que les Français passent la frontière pour travailler en Belgique où ils gagnent plus. Et s’ils trouvent une place, c’est parce que les Belges, selon un restaurateur interrogé, veulent travailler moins, gagner plus, ne veulent pas de jobs physiques et ne veulent pas travailler le soir ni le week-end.

Le Belge est fainéant ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…