Débat : les enfants qui font le ramadan sont-ils en danger ?

Nadia, une auditrice de Kortenberg, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Un enfant ne peut pas faire le choix de faire le ramadan à 8 ans. On m’a obligé à faire le ramadan à 8 ans. Mon père m’a réveillé vers 2h du matin pour manger et je suis ensuite partie à l’école, où je me suis évanouie. Une fois, je me suis évanouie dans la rue. Ensuite, j’ai décidé de le faire autrement, j’ai triché. Je faisais ramadan à la maison et je mangeais dehors. Quand il fallait faire des courses, j’y allais moi-même et je mangeais en cachette, dans la rue."