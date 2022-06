Débat : Les déchets le long de nos routes coûtent 4 millions Wallonie

C’est un chiffre qui fait mal…. Un peu plus de 1.000 tonnes de déchets sont ramassés par an le long des autoroutes et des grands axes de Wallonie. Chaque tronçon routier fait l’objet d’un " nettoyage " une fois par mois. Comment mettre fin à ces incivilités qui nous coûtent cher ?

