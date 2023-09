Débat : les cyclistes se croient-ils tout permis ?

Être une femme politique, c’est vraiment facile ? Laurette Onkelinx et Joëlle Milquet offrent une interview croisée dans SudInfos. Elles parlent de la place des femmes en politique… Elles pointent l’attitude de certaines femmes qui ont tendance à se plaindre. Laurette Onkelinx : "Je ne trouve pas que ça a été compliqué de faire de la politique, de m’y imposer et de faire passer des projets qui me tenaient à cœur." Les femmes ont-elles conquis leur place ou faut-il rester vigilant ?